Gıda denetimlerinde numuneler alınıyor

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

TARIM ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı Gıda Denetimi Seferberliği kapsamında Antalya'daki işletmelerde de denetimler sıklaştı. Şehir merkezi ve ilçelerde 260 denetçi, süt ve süt ürünlerinden, et ve et ürünlerine, unlu mamüllere kadar farklı gıda gruplarında denetimler yapılıyor. En yoğun denetimler ise nüfusun fazla olduğu Muratpaşa ve Kepez'de gerçekleşiyor. Muratpaşa'daki bir unlu mamül üretimi yapan işletmeyi denetleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Funda Ayar Şensoy başkanlığındaki ekip, hijyen ve doğru saklama koşulları ile dolapların sıcaklıklarını kontrol etti, yaş pastadan numuneler alarak laboratuvara gönderdi.