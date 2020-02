Pedallar yağmur çamur dinlemedi

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya), 165 kilometrelik Kemer-Antalya etabına geçildi.İkinci gün etabının başlangıcı, Kemer ilçesindeki saat kulesi önünden verildi. Sporcular, yağmurlu havada Kumluca ilçesien kısa sürede ulaşabilmek için pedal çevirmeye başladı.165.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabında, havanın yağışlı olması bisikletçileri tempo yapmakta oldukça zorladı. Yarışı,Tour of Antalya'ya bugün koşulacak üçüncü etapla devam edilecek. 101.6 kilometrelik Aspendos- Termessos tırmanma etabını kazanacak sporcu Genel Ferdi Klasman Birincisi olarak bu yılki Tour of Antalya'yı kazanma adına büyük mesafe almış olacak.