Pedallar yağmur çamur dinlemedi

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya), 165 kilometrelik Kemer-Antalya etabına geçildi. Organizasyonda 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcu mücadele ediyor.
İkinci gün etabının başlangıcı, Kemer ilçesindeki saat kulesi önünden verildi. Sporcular, yağmurlu havada Kumluca ilçesi Mavikent, Adrasan, Olimpos'u takiben Antalya Cumhuriyet Meydanı'na
en kısa sürede ulaşabilmek için pedal çevirmeye başladı.
İTALYAN LONARDİ KAZANDI
165.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabında, havanın yağışlı olması bisikletçileri tempo yapmakta oldukça zorladı. Yarışı, Bardiani CSF Fazione Takımı'ndan Giovanni Lonardi, 4 saat 16 dakika 58 saniye ile kazandı.
Tour of Antalya'ya bugün koşulacak üçüncü etapla devam edilecek. 101.6 kilometrelik Aspendos- Termessos tırmanma etabını kazanacak sporcu Genel Ferdi Klasman Birincisi olarak bu yılki Tour of Antalya'yı kazanma adına büyük mesafe almış olacak.