Yaşam kurtaran karar

Antalya'da 5 katlı rezidansın giriş katında, neden çıktığı tespit edilemeyen yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Rezidansın giriş kapısının zincir ile kilitli olması nedeniyle sağlık ekipleri ve itfaiye içeri girmekte gecikti.1 saatte söndürülen yangında dumandan etkilenen biri çocuk toplam 12 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren yangın, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 Sokak'ta yer alan rezidansta meydana geldi. Soner Erkaya'nın kiracı olarak bulunduğu dairede başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Olayı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. Alevler ile birlikte çıkan duman rezidanssın içine yöneldi. Çoğunluğu yerleşik yabancılardan oluşan rezidans sakinleri binadan çıkamazken, olay yerine gelen sağlık ekipleri de rezidanssa giremedi. İtfaiye ekipleri son anda zincirli kilidi kırarak içeri girdi. Bu sırada rezidans sakinleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Rezidansa giren itfaiye bir yandan alevlere diğer yandan içerde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.YANGININ çıktığı dairenin yan komşusu Ayşe Acar, "İtfaiye zincirleri anında kırıp içeri girmeseydi durum felaket olurdu" diye konuştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri dumandan kaçan ve rezidansın son katına çıkan apartman sakinlerini güçlükle aşağıya indirdi. 160 kilo ağırlığındaki iki kişi ise 20 dakikalık uğraşla dışarı çıkarabildi. Dumandan etkilenen biri bebek 12 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü, 3 kişiye ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının neden çıktığını araştırdı. Soruşturma sürüyor.

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