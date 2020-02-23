Berberlerin tatil ısrarı

Bayan kuaförleri ve erkek berberlerinin pazar günleri kapalı olması kararının bir süredir uygulandığı Antalya'da, bayan kuaförleri pes etti, erkek berberleri ise tatil kararında ısrarcı oldu. Bayan kuaförlerinin pazar günleri açık olacağı kararı erkek berberlerinin de aynı kararı aldığı algısı üzerine Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, kararın arkasında durduklarını ve tatil kararına uymaya devam edeceklerini açıkladı.Başkan Uzun, tatil kararının esnafın talebi ve Vali Münir Karaloğlu'nun onayı ile 2019 yılı Kasım ayında yürürlüğe girdiğini söyledi. Pazar tatili uygulamasının berber esnafının kararlılığı, ailelerinin desteği ve çabalarıyla devam ettiğini belirten Başkan Uzun, "Son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında 'Berberler Pazar günü açılacak' gibi haberlerin yapıldığını üzülerek görüyoruz. Tehlikeli sınıfta yer alan esnafımızın günde 14 saatten, haftalık 84 saat ve pazar gününde de çalışması beklenmekte. Bu şekilde bir çalışma saati hem kanuna hem de insani yaşam koşullarına aykırı değil mi? Bir berber esnafının sağlığını, ailesini, çocuklarını ve sosyal hayatını düşünen var mı?" dedi.Haftada bir günün Berber esnafının hakkı olduğunu vurgulayan Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, "Pazar günü bizim de tatil hakkımız olduğunu düşünüyoruz ve kararın sonuna kadar arkasında olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

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