Parmağın bedeli 12 bin lira

ANTALYA'NINManavgat ilçesinde ünlü bir fast food zincirinin açılışında parmağı kopan Hatice Kılıç'ın açtığı tazminat davası sonuçlandı. Kılıç'a kopan parmağı için 12 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.Hatice Kılıç, yaklaşık 7 yıl önce torununun ısrarıyla ünlü bir fast food zincirinin açılışına gitti. Evlerine 10 metre uzaklıktaki açılış için beklemeye başlayan Kılıç'ın arkası bir anda yüzlerce vatandaşla doldu. Torununun izdihamdan zarar görmemesi için işletmenin kapısına tutunarak torunu için güvenli alan oluşturan Kılıç'ın parmağı, işletme çalışanlarından birinin kapıyı açıp hızla kapamasıyla koptu.Kılıç, yaşanabilecek izdiham için hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını belirterek, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sildirdiğini ve işletme müdürünün kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Yaşanan kaza sonrası torunu ile uzun süre psikolojik tedavi gören Kılıç'a, fast food zinciri yaşanan olumsuzluklardan dolayı yüklü bir tazminat cezası ödemesine karar verilmişti. Kılıç, olaydan ailecek olaydan çok olumsuz etkilendiğini kaydederek, "Torunum hala et yiyemiyor ve hala o günü yaşıyor. Evde et, deri kelimeleri yasak" dedi.

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