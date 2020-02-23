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Tek başına tanıtım

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Tek başına tanıtım
ISPARTA'DA tenis ve yüzme antrenörlüğü yapan Sinan Gökbel, Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için Arı Maya kostümünü giyip kayarak tanıtım yaptı. Gökbel, snowboard yaparak görenleri hayran bıraktı. Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için böyle bir çalışma düşündüklerini söyleyen Gökbel, "Aklıma arı maya kostümüyle snowboard yapmak geldik. İlgi oldukça yoğun oldu. Herkes fotoğraf çektirmek istedi. Sosyal medyada izlenme rekoru kırdım. Amaç Davraz kentimizi tanıtmak insanları kayağa heveslendirmek ve eğlendirmek. Isparta'nın tanıtımına destek olmaya her zaman hazırız" dedi.
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Tek başına tanıtım
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