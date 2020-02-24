Antalya’ya güvenin göstergesi

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

yıl 50'nci yılını kutlayan Kütahya Porselen, yeni showroomunu Antalya'da hizmete açtı. Açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Güral başta olmak üzere çok sayıda şef, mimar ve iç mimar katıldı. Kütahya Porselen, turizm ve gastronomi sektörüne yönelik ürettiği porselen, krem porselen, bone porselen, naturaceram kategorilerindeki ürünlerini bin 500 metrekare büyüklüğündeki showroomda düzenli olarak tanıtacak. Turizm sektör temsilcilerine seslenen Sema Güral Sürmeli, "Sizin gibi sektör profesyonellerinin görüşlerini dinleriz ve sizin için eşi benzeri olmayan yeni ürünler geliştiririz. Bu nedenle de sizlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, değerli tavsiyelerinizi alabilmek için gastronominin kalbi Antalya'da, bölgenin en büyük porselen showroomunu açmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Sanatçı Bülent Serttaş'ın şarkılarıyla eğlenen konuklara, Executive Chef Rafet İnce'nin hazırladığı birbirinden özel lezzetler sunuldu.