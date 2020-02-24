Aracıyla iş yerine dalan sürücü öldü

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir otomobil iş yerine daldı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen sürücü, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Yavuz'un kullandığı 07 TT 132 plakalı otomobil yoldan çıkarak bisiklet tamir dükkanına daldı.

DÜKKAN BOŞTU

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahale vatandaşlar ve hasta taşımakta olan bir ambulanstaki görevliler tarafından yapıldı. Kalbi duran Yılmaz Yavuz, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, dükkan sahibi Ali Ay'ın eşi, kocasının her gün iş yerini erken açtığını, önceki akşam umreye gittiği için iş yerinin kapalı olduğunu, faciadan dönüldüğünü söyledi.