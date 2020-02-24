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Can dostlara destek

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Can dostlara destek

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesi Uncalı Caddesi'nde evcil hayvan mağazasının açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce davetlinin katıldığı açılışta dev piton yılanı, iguana ve rengarenk papağanlar adeta hayvanat bahçesi heyecanı yaşattı. Özellikle çocuklar korkularını yenerek hayvanlarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

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Selahattin-Filiz Yaşar çifti ise Muratpaşa ilçesindeki Güllük ve Bahçelievler'in ardından üçüncü şubelerini Uncalı'da açtıklarını anlattı. Selahattin Yaşar tüm evcil hayvan grupları için tüm ihtiyaçlara yönelik ürünlerin satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, sosyal sorumluluk kapsamında sokak hayvanlarına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

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