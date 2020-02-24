Kazalarla değişen hayatlar

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Engelsiz Trafik' konulu panelde engelli bireyler geçirdikleri trafik kazası sonucu bir anda değişen hayat hikayelerini anlattılar. Panelin konuşmacıları da, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamları bir anda değişen engelli bireyler oldu. Nasıl kaza geçirdiklerini, iyileşme süreçlerini ve yaşadıkları duygu yüklü anları dinleyicilerle paylaştılar.Panelde, kasksız olarak bindiği motosikletle geçirdiği kaza sonucu yatağa bağımlı yaşamını sürdüren Doğukan Erçağ Kuşlar'ın yaşam öyküsünü annesi Tuğel Karabağ ve kardeşi Doğuçay Erkut Kuşlar, anlattı. Sait Altınbilek ise direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada emniyet kemeri takmadığı için başını cama çarpması sonucu görme yetisini kaybettiğini paylaştı. Kasksız bindiği motosikletle kaza geçirmesi sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Milli yüzücü Burak Altun'da yaşadıklarını konuklara anlattı. Yine geçirdiği trafik kazasında beyin kanaması geçiren Hamdullah Eliş de herkesin engelli adayı olduğunu hatırlattı. Panelde polis ekipleri de kask ve emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere dikkat edilmesi gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.