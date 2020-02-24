Kemer’de yaralı fok alarmı verildi

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde bir iskelenin altına sığınan Akdeniz foku, saatlerce aynı yerde dönüp durunca zor durumda olduğu düşünülerek alarm verildi. Bir ağ veya oltaya takılmış ve yaralı durumda olduğunu düşünülen fok için seferberlik başlatıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan tüm dünyada 700 adet kaldığı tahmin edilen Akdeniz fokunu kurtarmak için Kemer Belediyesi Veterinerliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz Foku Araştırma Grubu gibi kuruluşlar harekete geçti.

İSKELEYE SIĞINMIŞ

Akdeniz fokunu kontrol eden veteriner hekim Fevzi Uzun, yavru olduğu belirlenen hayvanın yaralı olmadığını, kötü hava koşulları nedeniyle veya yakınlarda bulunduğu bilinen güçlü bir erkek foktan korunmak için bölgeye sığındığını söyledi. İnsanların ilgisi nedeniyle bir süre iskeleden uzaklaşan yavru fok, insanlar açılınca yine aynı bölgeye gelerek iskeleye sığındı.