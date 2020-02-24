Antalya'da 3 annenin mücadelesi ve azmi görenleri duygulandırıyor. Semra Sönmez, Özge Koptur ve Seda Düzgün beyin felci ve epilepsi hastası oğulları için savaşıyor. Zorlu tedavi süreçlerinde çocuklarının hem bakımını yapan hem de onlara moral aşılayan savaşçı anneler, diğer taraftan karşılamakta zorlandıkları tedavi masrafları için el işleri yapıyor. Çocuklarının yatağı başında geçen ömürlerinde ise 3 annenin de tek hayali, çocuklarını kendi ayakları üzerinde durduğu görebilmek.

MUCİZELER GERÇEK OLDU

Üç anne de mücadelelerini sosyal medya üzerine de taşırken, tüm Türkiye'den vefakar annelere destek geldi. Bu alanda ilk olan isim ise Semra Sönmez oldu. Türkiye onu beyin felci teşhisi konulan oğlu Mehmet Ercan'ı ayağa kaldırmak için yaprak sarması satarak verdiği mücadele ile tanıdı. Verdiği emeğin karşılığını da büyük oranda aldı. Yapılan bağışlar ve annesinin sattığı sarmalarla Mehmet Eren mucize şekilde iyileşti. Geçirdiği nöbetler azalan Mehmet Eren, bağışlarla alının ve evde fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılayan Kanguru aleti ile yürümeye bile başladı.

SAVAŞA DEVAM

Mehmet Ercan'in tedavisi ise İstanbul'da devam ediyor. Anne Sönmez, yaptığı kırlent ve bileklikleri internette satarak oğlunun masraflarını karşılamaya çalışıyor. Ancak son dönemde gereken 7 bin 500 lirayı karşılayamayınca Mehmet Eren İstanbul'a her 6 ayda bir gitmesi gereken kontrole gidemedi. Mehmet Eren'in epilepsi nöbetleri artı. 11 yıllık tedavi sürecinin boşa gitmemesi için hayırseverlere seslenen Semra Sönmez, "Mehmet'i bugüne kadar mucize şekilde getirdik. Okulunu hiç aksatmadık. Bütün bunların boşa gitmemesi için savaşmaya devam ediyorum" dedi. Sönmez, şimdi evde yürüme cihazı almak için çabalıyor.

ANNE DESİN

Bir diğer örnek anne ise Seda Düzgün. 4.5 yaşındaki oğlu Eren, doğuştan yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle bir hafta kuvözde kalırken, yarım damak teşhisi konuldu. Doğuştan yaşadığı kulak sorunun ile duymayan Eren'de 1.5 yaşında da epilepsi rahatsızlığı ortaya çıktı. Seda Düzgün, bir yandan oğlunun tedavisi için kokulu taşlar boyuyor, isimlik ve kapı çelengi yaparak satıyor. Seda Düzgün, evladının bir kez de olsa 'anne' demesinin hayalini kuruyor.

EVİNİ ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Özge Koptur da beyin felci olarak bilinen serebral palsi hastası oğlu Mehmet Emir'in (6) yoğun tedavisi dolayısıyla evini atölyeye çevirdi. Koptur (32), el işi çanta, yastık ve botları sosyal medya hesaplarından satışa sunuyor. Oğluyla birlikte öğlene kadar okulda olan anne, akşama kadar devam eden fizik tedavinin ardından döndüğü evde el işine başlıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar göz nuru döken Koptur, Mehmet Emir'in her adımında tüm yorgunluğunun geçtiğini söylüyor.

HAYATINI ADADI

Doktorların yoğun tedavi gerektiğini söylediği oğlunun yürüyebilmesi ve konuşabilmesi için hayatını ona adayan Özge Koptur, Mehmet Emir'in bu sürede yoğun fizik tedavinin yanı sıra iki kez de göz kayması nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi. Mehmet Emir'in 2 yaşına kadar hiç konuşamadığını, sadece emekleyebildiğini belirten anne, 3 yaşından sonra konuşmaya, apalamaya ve diz üstünde durmaya başlayan Mehmet Emir'deki gelişmelerin umut verici olduğunu ifade etti. Büyük çaba sarf ederek yürüme bandında adım atmaya çalışan Mehmet Emir ise "Yürümek istiyorum. Okula gitmek istiyorum" dedi. Mehmet Emir'in annesinden sonra en büyük destekçileri ise ablaları Merve (17) ve Alara (8) oldu.



27 ŞUBAT'TA AMELİYATI VAR

27 Şubat'ta Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olacak Eren Düzgün'ün iki kulağına da tüp takılacak. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde işitme testleri yapılacak. Ardından konuşma terapisi başlayacak. Bu süreçte maddi olarak zorlandığını anlatan Düzgün, yaptığı hediyeliklere sipariş gelmemesi nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi. Oğlunun özel hastanede terapiste gitmesi için gereken parayı bulmak için savaşmaya devam ettiğini söyledi. Düzgün'ün bir diğer sorunu ise kreş bulamaması.