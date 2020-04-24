Koronavirüsü yenen doçent taburcu oldu

öğretim üyesi 48 yaşındaki Doç. Dr. Musa Yavuz, koronavirüs teşhisi koyulan 26 Mart'tan bu yana süren tedavisi sonucu iyileşip, taburcu oldu.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Musa Yavuz, 26 Mart günü yorgunluk, halsizlik ve yüksek ateş şikayetleriyle Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan test sonucu koronavirüs teşhisi koyulan Yavuz'un göğüs hastalıkları servisine yatışı yapıldı. 18 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından virüsün, Yavuz'un vücudundan temizlendiği anlaşıldı. 5 gün daha hastanede kalan Yavuz, taburcu edildi. Yavuz, "Özellikle Isparta Şehir Hastanesi doktorlarına, hemşirelerine, hasta bakıcılarına ve tüm çalışanlarına yapmış oldukları tüm başarılı müdahale, tedavilerinden ve özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletin ve milletin sağladığı imkanlar sayesinde hayata yeniden döndüm. Hayata yeni bir başlangıç yapmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.