Salgına inat tatil

ANTALYA'NIN doğal güzellikleriyle öne çıkan batı ilçelerinde, bungalov turizmi yaygın. Koronavirüs salgını nedeniyle en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, Çıralı, Olimpos, Adrasan gibi doğa harikası ve butik turizm yapılan bölgelerinde, Antalyalılara yönelik turizmi devam ettiren bazı işletmeler bulunuyor.Olimpos'ta açık olan bir otelin müdürü Emre Sağlam, Olimpos ve Adrasan bölgesinde 186 tesis olduğunu belirterek, "Açık olan tesis sayısı iki elin parmağını geçmez. Bunlardan bir kısmı misafir almaya devam ediyor, bir kısmı da açık olmasına rağmen konaklama kabul etmiyor" dedi. En büyük avantajlarının bungalov odalar olduğuna işaret eden Sağlam, "Bungalov odalar arasında 5-10'ar metre mesafe bulunuyor. Geçen hafta sonu 27 misafirimiz vardı. Maksimum 30 kişi olabilir" dedi.