Antrenman yetersiz olur

yetiştirdiği Kırkpınar'ın eski Başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, güreş olmadan yapılan antrenmanların Kırkpınar için yetersiz olduğunu anlattı.Spordan önce her zaman sağlık ve sıhhat gelir.Karaöz'de doğal ortamda sporumu yapıyorum. Kırkpınar olacakmış gibi hazırlıklarımı sürdürüyorum.ama olağan üstü bir durumu yaşadığımız için kendimi formda tutuyorum."