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Antrenman yetersiz olur

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Antrenman yetersiz olur
ANTALYA'NIN yetiştirdiği Kırkpınar'ın eski Başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, güreş olmadan yapılan antrenmanların Kırkpınar için yetersiz olduğunu anlattı. Zor bir süreçten geçtiğinin alkını çizen Yeşil Yeşil şunları söyledi: Yıllarca sakatlıklarla mücadele ettim. Zorlu ameliyatlar geçirdim. Kendimi yeni toparlamaya başlamışken bu virüs süreci güreşi karmaşık hale getirdi. Spordan önce her zaman sağlık ve sıhhat gelir. AKSU Karaöz'de doğal ortamda sporumu yapıyorum. Kırkpınar olacakmış gibi hazırlıklarımı sürdürüyorum. Tabi güreş antrenmanı olmazsa yalnız yaptığın antrenman asla yeterli olmaz ama olağan üstü bir durumu yaşadığımız için kendimi formda tutuyorum."
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Antrenman yetersiz olur
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