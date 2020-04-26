Antrenman yetersiz olur

ANTALYA'NIN
yetiştirdiği Kırkpınar'ın eski Başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, güreş olmadan yapılan antrenmanların Kırkpınar için yetersiz olduğunu anlattı. Zor bir süreçten geçtiğinin alkını çizen Yeşil Yeşil şunları söyledi: Yıllarca sakatlıklarla mücadele ettim. Zorlu ameliyatlar geçirdim. Kendimi yeni toparlamaya başlamışken bu virüs süreci güreşi karmaşık hale getirdi.
Spordan önce her zaman sağlık ve sıhhat gelir. AKSU
Karaöz'de doğal ortamda sporumu yapıyorum. Kırkpınar olacakmış gibi hazırlıklarımı sürdürüyorum. Tabi güreş antrenmanı olmazsa yalnız yaptığın antrenman asla yeterli olmaz
ama olağan üstü bir durumu yaşadığımız için kendimi formda tutuyorum."