Cistus mucizesi sınırları aştı

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde doğadan topladığı şifalı bitkilerle yaklaşık 25 yıldır 250 çeşit organik sabun ürüten ve bölgede şifacı olarak bilinen Cumali Bora, son olarak 'Cistus' bitkisinden faydalanarak yaptığı ürünlere koronavirüs salgınından korunmak isteyen yerli ve yabancı çok sayıda müşteri ilgi gösteriyor. Bilimsel araştırmalarla antioksidan özelliği yüksek ve bağlaşıklık sistemini güçlendiren 'Cistus' bitkisinin çay olarak da tüketilebilmesi ilgiyi artırdı.

TALEPLERE YETİŞEMEDİ

Cistus bitkisinde taleplerin aşırı derecede artış gösterdiğini aktaran Bora, Türkiye'nin birçok bölgesinden sayısız telefon aldığını söyledi. Bora, "Dağlara çıkıp topladığımız Cistus'u evde karantinada olan kişilere götürüyoruz. Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan yabancıların taleplerini karşılamakta güçlük çekiyorum" dedi.

TOROSLARIN HER YERİNDE

Bora, cistusun 25 yıldır Almanya'da antiviral çay olarak içildiğini belirterek, "Buruda 1 kilosu 15 kuruş, Almanya'da 170 Euro. Toroslar'da dağ taş bu bitkiden dolu. Bunu değerlendirmemiz lazım" diye konuşu.

FAYDASI VAR

Yaklaşık 2 aydır ailesiyle beraber Alanya'da yaşayan Alman vatandaşı Denise Wedelise (36) ise solunum rahatsızlığı yaşayan 9 aylık ve 4.5 yaşındaki çocuklarının Cistus bitkisi ile sağlığına kavuştuğunu iddia etti. Wedelise, "Düzenli olarak bu bitkiyi içen çocuklarıma çok faydası oldu. Şuan önemli bir sınıtıları kalmadı. Cistus bitkisi Almanya'da 30 senedir biliniyor. Gribal enfeksiyon hastalıklarında kullanıyor" dedi.