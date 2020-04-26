Kırkpınar güreşi iptal edilmemeli

KIRKPINAR'DA 2019'un Başpehlivanı olan Ali Gürbüz, güreşlerin iptal edilmemesi en fazla ertelenmesi gerektiğine inandığını söyledi. Gürbüz, "Koronavirüs herkesi etkilediği gibi bizim camiamızı da etkiledi. Bu illet olmasaydı güreş sezonuna başlamış olacaktık. 2019 yılının başpehlivanı olarak rehavete kapılmadan 2020 sezonuna çok iyi hazırlandım ve geçen seneki performansımın üstüne çoktan çıkmıştım. Seyircilerimiz bu sene baharda bambaşka bir Ali Gürbüz izleyeceklerine inanıyordum. Sürecin ne olacağı belli değil. Ama 3-5 Temmuz arasında yapılacak Kırkpınar güreşleri olacakmış gibi antrenmanlarıma evde tek başıma yapmaya devam ediyorum. Kıştan bu yana antrenman yaptık, emek verdik, ter akıttık. Bu emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Tabi önce sağlık ama; sezon güreşleri olmayacaksa bile, Kırkpınar başta olmak üzere Elmalı, Kurtdereli ve Kumluca güreşlerinin yapılmasını gönlümden çok arzuluyorum. Bu yılın Kırkpınar güreşlerinin geç de olsa yapılıp 2020 yılı Türkiye başpehlivanın belirlenmesi çok iyi olur. Erken karar alıp Kırkpınar'ın iptalinden ziyade takvimin ertelenmesi daha doğru olur. Gerekirse futbol nasıl seyircisiz oynanıyorsa bizde de seyircisiz Kırkpınar seçeneği masaya yatırılmalı" dedi