Okullardan 450 bin maske

TÜM dünyada büyük bir salgına dönüşen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) çok tehlikeli pandemi ilan ettiği koronavirüsle mücadele kapsamında, Antalya'daki meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki maske, koruyucu yüz siperliği ve dezenfektan üretimi tüm hızıyla devam ediyor.

HARIL HARIL ÇALIŞIYORLAR

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki üretimlerle ilgili son rakamları paylaştı. Halk eğitim merkezleri, meslek liseleri ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde son bir ayda 450 bin adet maske üretildiğini belirten Uslu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Lisesi'nde 68 ton dezenfektan, Bilim ve Sanat merkezlerinde 1670 adet koruyucu yüz siperliği üretildiğini açıkladı. Milletvekili Uslu, üretimi tamamlanan maske, koruyucu yüz siperliği ve dezenfektanların sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere dağıtımı yapıldığını belirterek, üretimde emeği geçenlere teşekkür etti. Uslu, bilim ve sanat merkezlerinde üretimi yapılan koruyucu yüz siperliklerinin yarısının emniyet, diğer yarısının da sağlık çalışanlarına dağıtıldığını söyledi.