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zanlısı polisten kaçamadı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Cinayet zanlısı polisten kaçamadı

KASTEN öldürme ve hakaret suçlarından aranmakta olan N.B.'nin Antalya'nın Manavgat ilçesinde saklandığını belirleyen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalandı.

8 YIL CEZASI VAR
Şüphelinin 'kasten öldürme' ve 'hakaret' suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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Cinayet zanlısı polisten kaçamadı
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