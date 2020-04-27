Kan stoğunda alarm

Koronavirüs salgını Kızılay'ın kan stoklarını da vurdu. Bağışlar yüzde 85 düşerken, Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi 'kırmızı alarm' verdi. Yeterli kan bulunamazsa Akdeniz anemisi ve ilik nakli yapılan hastalar gibi sürekli kan ihtiyacı olan hayatlar hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak.

YAŞAM MESELESİ

Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Mekezi Müdürü Tufan Ertop, "Bir ayda hastalarımız mağdur olmadı. Bazı ameliyatlar ertelendi. Ancak süreç uzayıp bağışlarda azalınca bizim stoklar alarm vermeye başladı. Çok az miktarda stokumuz kaldı. Bu saatten sonra ihtiyacı karışmakta çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız" dedi.

15- 20 DAKİKA AYIRIN

Tufan Ertop, 15-20 dakikalık zamanlarını kan bağışı için ayırmasının bir hayat kurtarabileceğini açıkladı. Sürekli kan alması gereken Akdeniz anemisi ve kanser hastaları ile kemik iliği nakli yapılanların düzenli kan ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Ertop, "Bunların yanında yeni doğan, sezaryen, bypass, acil ameliyatlar gibi şiddetle kana ihtiyaç duyan hastalar var. Bu ihtiyacın devam ettiğini bilsinler. Kan yapılan bir madde değil, insana ihtiyacımız var. Kan bulamayacak duruma düşersek kayıplar bile olabilir. Kırmızı alarm verdik, bağışlara şiddetle ihtiyacımız var" dedi. Tufan Ertop, koronavirüsün kan bağışı işlemi ile bulaşmayacağını, gereken tüm önlemleri aldıklarını da sözlerine ekledi.