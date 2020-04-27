Size bu tatil az bile

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını mücadele sonrası 5 yıldızlı tesislerde ağırlayacaklarını açıkladı. Perçin, bu organizasyonunun çalışmalarına geçtiğimiz hafta Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na bilgi vererek başladıklarını belirtti.

DÜNYAYA ÖRNEK MÜCADELE

Sağlık çalışanlarını birer kahraman olarak gördüklerini de belirten Başkan Perçin, "Bu yıl onlara para harcatmayacağız. Biz 45 gündür evimizden çıkamıyoruz. Onlar hastalarla temas halindeler. Sadece Antalya'daki sağlık çalışanlarını değil Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarını otellerimizde ağırlamak için çalışıyoruz . Onlar için ne yapsak azdır. Tüm dünyaya örnek bir mücadele verdiler. Bizim ve ülkemizin yüzünü güldürdüler" dedi.

TEK TEK LİSTELER ALINDI

Başkan Perçin, "Turizmciler olarak koronavirüs ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarını 5 yıldızlı tesislerimizle ağırlayacağız. Otellerden odalarımızı aldık. Geçtiğimiz hafta Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yalçın Yüksel'li ziyaret edip ilk etap için 100, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden ise 250 kişilik isim listesi aldım Kepez Devlet Hastanemizi ziyaret edip onlardan liste isteyeceğiz. İlk etaptaki kahramanlarımızın tatilin ardından yeniden ikinci listeyi isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.