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Ülkelerine maske yardımı yaptılar

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Ülkelerine maske yardımı yaptılar

TÜM dünyada koronavirüs salgını sonrası maske, eldiven gibi sağlık ürünleri ihtiyacı artınca özellikle Türkiye birçok ülkeye bu konuda yardım yaparken, Süper Lig'de forma giyen yabancı futbolcular da kendi ülkelerine yardımlar yapmaya başladı.

YARDIMSEVER
Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Senegalli Papiss Cisse, ülkesine maske, eldiven, dezenfektan, gözlük gibi sağlık malzemeleri gönderdi. Bu hafta da Angolalı golcü Djalma Campos da ülkesine yardım malzemesi gönderdi. Campos malzemelerin ülkesine ulaştığını paylaştığı fotoğraflarla belirtirken, "Koronavirüse karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ama biz virüsten korunmak ve virüsün yayılmasını önlemek için gerekli malzemeleri gönderebildik" notunu düştü.

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Ülkelerine maske yardımı yaptılar
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