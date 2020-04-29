Doğa kendini yeniliyor

tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Düden Şelalesi sessizliğe büründü. Kapalı olmasına karşın şelalenin çıkış noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şelalede, eşsiz manzara adeta görsel şölen sunuyor.Şelalenin suyunda belirgin bir berraklık kendini gösterirken, yine şelaleyi saran bitki örtüsünde de renk iyileşmesi göze çarpıyor. Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, "Salgın sonrası burası ve benzeri alanlar 30 Nisan'a kadar kapatıldı. 1 aydır kapalı olan şelalede renklerin güzelleştiğini, temizliğinin arttığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.