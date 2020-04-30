Yörüklerin göç yollarında teknoloji devrimi

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 7 yıl önce Yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılan patikalar, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için parkur haline getirildi. Bugün ise bu parkurlar Kemer Belediyesi ve Kemer Belediyesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) ortak çalışmalarıyla artık teknoloji kullanılarak kat edilecek ve kaybolma riski ortadan kalkacak yürüyüş yolları haline geldi.Akıllı telefonla ulaşılabilen ve GPS kaydını içeren hazırlanan yeni Kemer yürüyüş parkurları harita broşür çalışması sayesinde yürüyüşler artık daha kolay ve daha güvenli hale getirildi. Proje ile Kemer bölgesi doğa ve eko turizmdeki iddiasını pekiştirdi. Turizme kazandırılan yollar arasında bölgede Likya Yolunun dışında eskiden Yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılan patikalardan oluşturulan 23 adet 200 kilometrenin üzerinde yürüyüş parkurları yer alıyor.