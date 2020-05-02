Önce test sonra kamp

Fraport TAV Antalyaspor, koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarına hazırlık için 7 Mayıs'ta toplanacak. Kırmızı beyazlılar başkan Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Belek'teki Regnum Carya Otel'de kamp yapacak. Kamp süreci ve sonrasında otelde konaklayacak futbolcular, kampa koronavirüs testi yapıldıktan sonra alınacak. İsteyen futbolcuların aileleriyle katılacağı kampta belirli dönemlerde de test yapılacak.

ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI

Kırmızı beyazlılar antrenmanlarını az sayıda futbolcudan oluşan gruplar halinde otele ait farklı sahalarda gerçekleştirecek. Ayrı odalarda konaklayacak futbolcular, sadece odasında duş alacak. Kampta futbolcular, teknik heyet ve futbolcu ailelerinin yanı sıra sadece otel personeli yer alacak. Otele ziyaretçi kabul edilmeyecek ve personel de otelde konaklayacak. Otelde karantina ortamı oluşturacak kırmızı beyazlılar, koronavirüse yönelik futbolcuların kamp sürecinde dikkat etmesi gerektiği hijyen koşullarını anlatan bildiri dağıtacak. SOYUNMA ODASI YOK

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, kamp sürecinde hijyen kurallarına çok dikkat edileceğini vurguladı. Süğlün, "Futbolculara test yapılacak ve 7 Mayıs'ta kampa başladığımız andan itibaren belirli aralıklarla testler devam edecek. Herkes otel içerisinde konaklama yaparak dışarıdan ziyaretçi kabul edilmeyecek. Hijyen ortamı oluşturulacak. Antrenmandan sonra soyunma odası kullanılmayacak. Antrenman eşyalarını bırakıp, odalardaki duşlar kullanılacak" diye konuştu.



TAKIMDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM ETMELİ

FRAPORT TAV Antalyaspor'in ligin ikinci yarısında 8 maçlık yenilmezlik serisi oluşturduğunu ve takımdaki yükselişin devam etmesini istediklerini vurgulayan Süğlün, "Çok iyi bir ekip oluşturduk. İkinci yarı transferleri takıma katkı sağladı. Çıkışın devam etmesi bizim öngördüğümüz bir durum. Gelecek sene de yapacağımız transferlerle ligde daha iyi Antalyaspor görülecek" dedi. Süğlün, ligde kalan 8 maçın tek bir lokasyonda oynanmasını doğru bulmadığını belirterek, "Her takım kendi sahasında oynamalı. Antalya olabilir ama Antalya'da temmuz ayında ciddi hava sıcaklığı var. Herkes kendi evinde oynamak ister" ifadelerini kullandı.