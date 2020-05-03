Avlan Gölü’nde bahar

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesindeki kurutulduktan sonra yöre halkının isteğiyle yeniden oluşturulan ilk sulak alan olma özelliği taşıyan Avlan Gölü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle gerçek sahipleri olan hayvanlara kaldı. 1970'li yıllarda yöredeki bazı köylülerin isteği üzerine, arazi elde etmek için kurutulmuştu. 2001 yılında gölün kapakları kapatılmasıyla göl yeniden su tutulmaya başlamıştı.

569 BİTKİ TÜRÜ VAR

Bölgede binlerce kuş uçmaya, göl kıyısında da koyun ve keçi sürüleri otlamaya devam ediyor Denizden 1050 metre yükseklikteki gölde 80 türden 569 bitki bulunuyor. Bu bitkilerden 108'i de bölgeye özel ve endemik olma özelliğini taşıyor. 4 tür hem karada hem suda yaşayan 15 sürüngen, 157 tür kanatlı kuş, 23 tür memeli gölde yaşam sürüyor. 850 hektarlık alana sahip olan Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nün, antik çağlardan bu yana çevresindeki topraklara bereket, insanlara umut ışığı olduğuna inanılıyor.