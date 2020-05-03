Milli forma için evde çalışıyor

Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu.

HAYATI SPORLA DEĞİŞTİ

7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, 5 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşın, yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu.

YÜRÜMEYİ İKİNCİ KEZ YENİDEN ÖĞRENDİ

Ali Deniz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrendi. Geçen sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı ve 25 Kasım 2018'de sahaya çıkarak Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu. Son ameliyatını mart ayında yapılan Ali Deniz 14 yaşına kadar 11 ameliyat oldu. Ameliyatın ardından proteziyle yeniden yürümeyi öğrenen Ali Deniz, tedavi süresinin ardından yeşil sahalara döndü. TEK HAYALİ MİLLİ FORMA

Milli takım formasıyla dünya şampiyonluğunu kazanmayı hayal eden Ali, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada evinde antrenman yapmaya devam etti. 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sürekli evde vakit geçiren Ali, günün büyük bölümünde antrenman yaptı. Evde futbol topuyla ısınma hareketleri ve top kontrolü çalışan Ali, yeşil sahada futbol oynamayı, takımıyla antrenmana çıkmayı özlediğini söyledi. Evde en büyük destekçisi annesi Gül Doğan ile vakit geçiren Ali, "Hayalim olan milli takıma ilerleyen yıllarda bilgili bir sporcu olarak gitmek istiyorum. Tek hayalim milli takımla büyük hedeflere ulaşmak. Bu nedenle evde antrenman yapıyorum. Başkaları da evde olsalar bile spordan vazgeçmemeli. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" diye konuştu.



EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ

25 Kasım 2018'de sahaya çıkarak Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi olan Ali'nin evde en büyük destekçisi annesi Gül Doğan. Hedefi milli takım olan Ali'nin annesi Gül Doğan, "Oğlumun çalışma azmiyle gurur duyuyorum" dedi.