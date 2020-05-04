Alanya bu işi biliyor

Aytemiz Alanyaspor transferde, son yıllarda başarılı ve doğru tercihleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş yetenekleri ortaya çıkaran Alanyaspor, bu konuda da başarılı adımlar atıyor. Örneğin kulüp yönetimi,Her iki futbolcu da kendi bölgelerinde Süper Lig'in en iyileri arasında yer alırken, futbol otoritelerinin de dikkatini çekti.Alanyaspor'un kadrosunakattığı ve sadece kendiülkelerinde forma giymişfutbolcular oldu.Alanyaspor'un transferlerinin öne çıkan diğer özelliği takıma geldiklerinde hemen kendilerini bulmaları oldu.Papiss Cisse, Steven Caulker, Fabrice N'Sakala, Welinton De Souza, Salih Uçan, Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos ve Junior Fernandes de kariyerlerinde yeniden sıçrama yaşıyor.