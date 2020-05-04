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Karla kaplı olan yayla yolu açılıyor

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Karla kaplı olan yayla yolu açılıyor
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Akseki ilçesinde, 2 bin 700 rakımlı Toros Dağları'nda, yer yer kar kalınlığı 8- 10 metreyi bulan Göktepe Yaylası grup yollarını ulaşıma açmak çalışma başlattı. 4 kişilik ekip, greyder ve 2 kepçe ile karları temizleyip, yolları açmaya çalışıyor. 45 kilometrelik yol, özellikle Akseki ve Manavgatlı göçer Yörükler tarafından kullanılıyor. Yolun 7 aydır kapalı olduğunu belirten bölge halkı, "Her yıl bu bölge yolları ekimde kapanıyor, mayısta açılıyor" dedi.
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Karla kaplı olan yayla yolu açılıyor
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