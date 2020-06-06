Uyuşturucu için keçileri kaçırdılar

ANTALYA'NIN Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde Osman Boz'a ait 3 adet keçinin çalınması, aynı gün Eskiyörük Mahallesi'nden R.A.ya ait bağ evinden 1 adet ağaç kesme motoru, 1 adet kaynak makinası ve 1 balyozun çalınması olayları üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde, kamera incelemesi ve görgü tanıklarının beyanlarından şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi.

HAYVANLAR GERİ DÖNDÜ

Aracı kullanan A.R.T. ve H.Y. isimli şahısların hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, çaldıkları küçükbaş hayvanları ve malzemeleri Zeytinköy ve Yeşildere bölgelerinde satarak uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edildi. Operasyonla yakalanan A.R.T. ve H.Y.'nin üzerinde 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalınan 8 küçükbaş hayvan da satıldıkları yerden alınarak sahiplerine teslim edildi. Hayvanlarıyla kavuşan Osman Boz, jandarmaya teşekkür etti.

Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi