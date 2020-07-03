Alanyaspor’da sarı kart alarmı

Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde devam tetirdi. Akşam saat 18.30'daki antrenmanda defansta görev yapan oyuncular önce düz koşu ardından pas çalışması yaptı.Teknik Direktör Erol Bulut, Galatasaray maçı öncesi kart sınırında bulunan kaptan Efecan, Salih, Bakasetas ve Tzavellas'ı Ankaragücü mücadelesinde gereksiz kart görmemeleri için uyardı. 4 futbolcu kart görmeleri halinde önünüzdeki hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek Bulut, antrenmanda tüm oyuncularını hata yapmamaları konusunda uyarırken, defansta görev alacak futbolculara rakibi karşısında topu kendi oyun alanında tutmamaları, rakip oyuncuların ceza sahasına girmemeleri için orta sahada görev yapan oyuncularında yardım etmelerini istedi.