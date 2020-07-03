Antalya’da çifte mutluluk

Fraport TAV Antalyaspor'un Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın doğum günü için kutlama yapıldı. Kulübün 54'ncü kuruluş yılında 44 yaşına giren Tuna için antrenman öncesi kutlama gerçekleştirildi. Kutlamaya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'te katıldı. Kutlama sonrası kırmızı beyazlı ekip, Medipol Başakşehir ile 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, şut ve taktiksel çalışmalarla devam etti.Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı. Almanya'nın Hannover kentinde 2005 yılında doğan ve futbola 2016'da Arifiye Atılgan Spor'da başlayan Emre, Aslan Futbol Kulübünde forma giydikten sonra teknik direktör Bülent Uygun'un tavsiyesiyle 2017 yılında Osmanlıspor'a transfer edildi. Orta sahada görev alan Emre, 14 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde çıktığı 24 maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri çekti. Antalyaspor'a transferinin ardından ailesiyle Antalya'ya yerleşen Emre, bir süre 15 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydi. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen oyuncunun performansını yeterli gören kırmızı-beyazlı kulüp, kendisiyle profesyonel sözleşmeye imza attı. Gelecekte A takımda yer alabilmek için çok çalışacağını Emre, "Ağabeylerimden öğreneceğim çok şey var" dedi.