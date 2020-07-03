Baldız katiline indirimsiz ceza

ANTALYA'DA, Faslı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı kasap bıçağıyla sokak ortasında öldüren Ercan Karakaş'ın (42) cezası belli oldu. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ercan Karakaş, cinayetin anlık gelişen bir olay olduğunu söyledi.Eşi ve baldızı tarafından sürekli aşağılandığını iddia eden Karakaş, "Hatta çocuğumun benden olmadığı da söylendi. Bir defasında kolumdan bıçakla yaraladılar. Ben kötü bir insan değilim. Bana yaşattıklarının karşılığında bir anda kendimi kaybettim. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben sizleri çok seviyorum. Keşke, devletime, bayrağıma hakaretler yapılmasaydı ve ben de bunu yaşamasaydım" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığı 'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirime gitmedi. Duruşma sonunda konuşan şikayetçi avukatı Mustafa Uğur, "Her ne kadar canice katledilen bir genç kız geri gelmeyecek olsa da sanığın kanunen verilebilecek azami cezayla cezalandırılmış olması bir nebze olsun tarafımıza teselli olmuş ve kamu vicdanını rahatlatmıştır" dedi. Olay, geçen yıl 28 Eylül tarihinde Kepez ilçesinde meydana gelmişti. Şiddet uyguladığı gerekçesi ile uzaklaştırma kararı olan Ercan Karakaş, baldızı Rajae Ait Lhaj'ı 12 bıçak darbesi ile öldürmüştü.