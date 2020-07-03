Online eğitim aşkı sürüyor

AKDENİZÜniversitesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan devam eden eğitimler tamamlandı. Öğrenciler online mezuniyet törenleri ile üniversiteye veda ederken, Tıp Fakültesi mezunları da Hipokrat Yemin Töreni'ni Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim'in de katıldığı videolu tören ile gerçekleştirdi.Hekimlik yemininin çok önemli olduğunu ve meslek yaşamları boyunca bu yemine sadık kalmaları gerektiğini dile getiren Rektör Ünal'ın yemini okuması ve mezun öğrencilerin yemini tekrar etmesiyle hekim adayları and içti. Dekan Özbilim ve dekan yardımcılarının dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne tüm mezunları temsilen plaketleri takdim edilerek video son buldu. 38'inci döneminde Tıp Fakültesi'nden 340 kişi mezun oldu.Diğer taraftan Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) ise eğitim uzaktan devam ediyor. Asya, Avrupa ve Afrikalı gençlere online Türkçe öğretiliyor. 2018 yılından bu yana 3 bin yabancı öğrenciye Türkçe öğreten merkez, pandemi sürecinde de derslerine uzaktan eğitimle devam ediyor. TÖMER Müdürü Doç. Dr. Tugay Arat, "Toplam 50 ülkeden 167 öğrenciye 12 öğretim görevlisi arkadaşımız Türkçe öğretiyor" diye konuştu. TÖMER Öğretim Görevlisi Canan Kökus ise 'Salgın süreciyle birlikte online eğitime geçtik. Fiziksel ortam ile online eğitim karşılaştırmasında, başarı grafiklerinde düşüş olmadığını gördük' dedi.