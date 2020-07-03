Şehit polise son veda

BURDUR'DA kimlik sorduğu sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan ve 16 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Selcan Akbaş memleketi Bursa'da son yolculuğa uğurlandı. Merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehidin cenazesi, burada ailesi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Şehit polis memuru Selcan Akbaş'ın cenaze namazı, ikindide Mihraplı Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit polis memuru Akbaş'ın cenazesi, Hamitler Garnizon Şehitliği'ne gözyaşları arasında toprağa verildi.