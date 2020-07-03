Turist gibi gelip şehri denetledi

TÜRKİYE ile uçuşların 1 Temmuz itibarıyla başlatıldığı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybii Sybiha, Antalya'da beş yıldızlı otellerde incelemede bulundu. Büyükelçi Sybiha, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı da makamında ziyaret ederek, iki ülke arasındaki turizmin yeniden başlamasıyla ilgili görüştü. Büyükelçi Sybiha ve ekibi, farklı otellerde ve Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Büyükelçi Sybiha, yaptığı incelemelerin ardından sosyal medya hesaplarından, kendi çektiği ve hazırlıklara ilişkin fotoğrafları paylaştı.Andrii Sybii Sybiha, Antalya'da normal bir turist gibi, koruma olmadan tatil yaptığını belirterek, "Sizin ciddi hazırlıklarınızı gördüm, otellerin maske, hijyen gibi bütün kurallara uygun olduğunu gördüm. Güvenli bir turizm için her şeyin hazır olduğunu gördüm" dedi. Antalya'nın eşsiz bir bölge olduğunu söyleyen Sybiha, "Otellerdeki güvenli ortamı büyükelçilik ve kendi sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. Ukrayna halkı da buradan takip ediyor" diye konuştu. Vali Yazıcı ise Antalya'nın dünyada turizme en hazır bölge olduğunu belirterek, "Bizim şehrimiz, otellerimiz kesinlikle pandeminin tüm kurallarına en ince ayrıntısına kadar uyuyor. Hazırız ve iddialıyız" dedi. Yazıcı Ukrayna'dan ilk gün 949 turistin geldiğini belirterek, turist sayısının artacağını vurguladı. Görüşmenin sonunda Vali Yazıcı, Sybiha'ya Antalya'nın ünlü reçellerini. Büyükelçi ise topuz armağan etti.KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlarına başladı. Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, turizm sektöründe zorlu bir dönemden geçildiğini, ilk uçuşlara olan talep sonucu sezonun geri kalanından ümitli olduklarını belirtti. Karaer, "Almanya'daki Köln, Nürnberg, Hannover ve Münster şehirlerinin yanı sıra tatil destinasyonlarındaki base uçaklarımız ile de sürdüreceğimiz uçuşlarımızı, önümüzdeki haftalarda talebin artacağını öngörerek kademeli artıracağız" dedi.