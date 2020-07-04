Başkentte kader maçı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile bugün başkentte kader maçında karşı karşıya gelecek. Turuncu yeşilliler ilk 5 iddiasını sürdürebilmek için, ev sahibi sarı lacivertliler ise ligde kalmak için 3 puan için sahaya çıkacak.Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor, ligde 45 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Ligin yeniden başlaması ile oynadığı 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve 2 beraberlikle 2 puan toplayabilen turuncu yeşililer bugünkü maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligde 25 puanla son sırada yer alan Ankaragücü, ligde kalma sınırının sadece 3 puan gerisinde bulunuyor. MKE Ankaragücü, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 3 maçta 2 puan alabildi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etmişti. İki takım arasında 2013 yılından beri oynanan maçlarda 5 kez Alanyaspor, 2 kez de Ankaragücü galip geldi. Maçların genelde 2 ve üstü gollü olması dikkat çekti. Sadece bir maç tek gollü bitti.Aytemiz Alanyaspor'da saktılığı devam eden Djalma dışında eksik bulunmuyor. Başkent temsilcisinde geçen hafta kırmızı kart gören Rodrigues ile sarı kart cezalısı Sedat bugünkü maçta forma giyemeyecek.