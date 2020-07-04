Büyükşehir’den sahile baskın

Antalya'da Konyaaltı sahilindeki kavga bir türlü bitmek bilmiyor. Danıştay 13'üncü Dairesi'nin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Kamu zararı oluştu' diyerek işletme ihalesini iptal etmesine ilişkin kararı kaldırması üzerine bu kez işletmeler hedef alındı. Şehir merkezinin içinde kaldırımlardaki işgallerden adım atacak yer kalmazken, sabah 09.00'da sahile işgal baskını yapıldı. Onlarca zabıta ve güvenlik görevlisi eşliğindeki baskında işletmeciler ile görevliler arasında sert tartışmalar yaşandı.Vatandaşın şikayeti ve talebi üzerine yapıldığı ileri sürülen denetimler Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve Kıyı Yapıları Şube Müdürü Nilgün Şeber Kahraman öncülüğünde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle plaj ve işyerlerini yeni açtıklarını söyleyen esnaf, yapılan baskının doğru olmadığını söyledi. Büyükşehir'in Konyaaltı'ndaki tutumunu eleştiren esnaf, Lara plajları ve şehir içindeki işgalleri örnek vererek oralarda denetim yapılmamasının nedenini sordu.Genel Sekreter Cansel Tuncer'in, "Sahili bizimkilere verilim" sözünün yankıları sürerken Yardımcısı Demir'de ağzındaki baklayı çıkardı. İşletmecilerle kira konusunda tartışan Demir, "O işler ALSE ve Büyükşehir arasındaki siyasi mesele" dedi. Demir, esnafın bu söze tepki gösterilmesi üzerine özür diledi. Tatilcilerin arasında gün boyu dolaşan onlarca ekip, kurallara uymadıklarını ileri sürdükleri işletme sahiplerine ihtarname tutanağı tutup yapıların kaldırılması için süre verdi. İşletmeciler, alkışlarla protesto etti.Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer, Büyükşehir'deki yeni yönetimin göreve gelir gelmez esnafa olumsuz tavır sergilediğini söyledi. Özer, "Antalya halkına ve Türk turizmine en iyi hizmet anlayışına odaklanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sahilde midyeciler, mısırcılar, çekirdekçiler, ellerinde poşetlerle alkol satanlar, masa kuranlarla mücadele edeceklerine bize baskı yapılıyor. Biz işgalci değiliz" diye konuştu. Kubilay Eren Doğa da "85 esnaf olarak 3 bin kişiden fazla insana ekmek vermeye çalışıyoruz. İlk günden beri yeşil alanları kullanıyoruz ve Milli Emlak'a ecrimisil bedelini ödüyoruz. Belediyenin baskısı devam ederse bir çok kişiyi işten çıkarmak zorunda kalacağız" dedi.ALSE Genel Müdürü Doğan Balakan, Antalya Sahil Yaşam Parkı'nın 1 milyon metrekarelik bir alana kurulduğunu ve ödüllü bir proje olduğunun anlattı. ALSE olarak parkın 8+10+10 yıllık işletmecileri olduklarını kaydeden Balakan,"Belediyenin ihalemizi iptal etmesi konusunda Danıştay son kararını verdi. Kesin ve temyiz edilemez bir kararla bizim haklılığımızı ortaya koydu. Bugünkü duruma bakıldığında büyükşehir belediyesini alandaki denetime siyasi bir kararla buraya geldiler. Antalya Yaşam Parkı'nın siyasi bir rant kapısı olarak görülmemesinden yanayız. Siyaset başka alanda yapılsın Buraya siyaset karıştırılmasın" ifadelerini kullandı.