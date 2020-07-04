İşte bu olmadı

Antalya Muratpaşaİlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi'ni (AKHEM) ziyaret etti. Koronavirüs salgınına karşın maske seferberliğine önemli katkı sunan AKHEM'in yönetimini, gönüllü çalışarak maske üreten kurs öğretmenlerini gayretlerinden dolayı kutlayan Yıldırım Solak, emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi. Ziyaret sırasında Solak'ın maske takmaması ise eleştiri konusu oldu.AKHEM Müdürü Kenan Yavuz da 3 binden fazla maskenin üretildiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz seferber oldu, hep birlikte hareketli günler yaşadık. Kimi merkezimizde, kimi de evlerinde çalışarak maske dikti, kurumumuza getirip teslim etti. Emeği geçen kurs öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.