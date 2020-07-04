Otellerde fiyat karmaşası çıktı

KORONAVİRÜS salgını en çok turizm sektörünü etkiledi. Yerli turist hareketi turizmcileri umutlandırırken, asıl beklenti ise uluslararası uçuşların başlaması. Yara sarmak isteyen turizmcilerin fiyat indirim silahını kullanma ihtimali ise fiyat istikrarını bozması ve kaliteyi düşürmesi açısından korkutuyor.Otel fiyatlarında düşüş olduğunu açıklayan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Erken rezervasyon indirimleri devam ediyor. Hareketlilik sağlamak istiyoruz. Yüzde 10 ile 15 arasında indirimler söz konusu. 2020'de zaten kimse para kazanmanın peşinde değil. Amaç sektörde çarkın dönmesi" dedi. Atmaca büyük 5 yıldızlı otellerde fiyatlar düşerken, villa, bungalov ve apart otellerde ise fiyatların arttığını açıkladı. Kemer'de ise otelcilerden örnek bir tavır geldi. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'na (KETAV) üye turizm işletmecileri, 2020 yılında planladıkları fiyatları değiştirmeme kararı aldı. KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "Doğru hizmeti, kaliteli hizmeti bekliyorsanız, bunun bir bedeli var" diye konuştu.