Podolski Toroslar’da

FTA Antalyaspor'un Alman yıldızı Podolski, gönüllü turizm ve tanıtım elçisi olarak görev yapmaya devam ediyor. Ülkesinin vatandaşlarını Antalya'ya tatile davet eden golcü oyuncu, antrenmandan arta kalan zamanlarını şehrin doğal güzelliklerini gezerek geçiriyor.Toroslar'ın eteklerindeki köylere giden, keçilerle oynayan Podolski, dere kenarkında çayını yudumlamayı da ihmal etmiyor. Poldi'nin 'İngilizce 'There's never a bad moment for çay (Çay için asla kötü bir an olmaz)' yazısı ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise hem Türkiye'den hem de dünya gelinden beğeni topladı.