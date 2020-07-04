Sıra on ikincide

Spor Toto Süper Lig 30'uncu haftada zirvenin kaderini belirleyecek maçlardan biri Antalya'da oynanacak. Bir yanda lider Medipol Başakşehir, diğer yanda 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tarihinin rekorunu kıran Fraport TAV Antalyaspor. Her iki takım da galibiyet hedeflerken maçı sonucu, zirvede bulunan takımlar tarafından da merak ediliyor.FTA Antalyaspor'da moraller üst seviyede. Ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledikten sonra artık prestij maçlarına çıkmaya başlayan kırmızı beyazlılarda ülkesinde bulunan Charles ile sakatlığı süren Bahadır dışında 3 maç ceza alan kaptan Hakan Özmert forma giyemeyecek. Sakatlıkları sona eren Sinan Gümüş ve Lukas Podolski ise bugün sahada olacak.Lider Başakşehir ise puan farkıyla önde olduğu ligin son 3 haftasında aynı koltukta girmek istiyor. İstanbul temsilcisinde sakatlığı süren Azibuike'nin yanı sıra cezalı olan Edin Visca, Mahmet Tekdemir ve Daniel Alexic bugün Antalyaspor'a karşı yeşil zeminde yer alamayacak. Maç, pandemi tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.FTA Antalyaspor'un sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyor. Kırmızı beyazlı takımda Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Adis Jahovic, Gustavo Blanco, Ferhat Kaplan, Ruud Boffin ve Paul Mukairu bugün sarı kart görürse bir sonraki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.