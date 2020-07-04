Su altı timi göreve hazır

ISPARTA Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Su Altı Arama ve Kurtarma Timi 2020 eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Isparta'nın göller bölgesinde bulunması, gölet ve barajların fazlalığı nedeniyle bünyesinde oluşturulan 5 kişilik ekip, Gölcük Gölü'nde dalış ve temsili arama ve kurtarma çalışması yaptı. Ekip üyelerine derin dalış, yön bulma ve ilk yardım eğitimleri verildi.İtfaiye Müdürü ve Su Altı Arama ve Kurtarma Timi Sorumlusu Erkan Er, "İIsparta, ilçeleri ve belde halkımızdan suya giriş yasağı olan tehlike arz eden baraj, gölet gibi yerlerden uzak durmalarını, suya girmemelerini rica ediyoruz" dedi. Dalış Eğitmeni Fatih Albayrak da, "Bizler her an hazır olmak için kendimizi geliştirmeye ve tatbikatlara devam ediyoruz. Kendimizi devamlı yenilememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.