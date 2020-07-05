Magandalara ceza yağdı

asker uğurlaması sırasında çekilen ve silahların peş peşe ateşlenip sosyal mesafenin yok sayıldığı görüntülere ceza yağdı. Görüntülerin ardından adli ve idari çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoya katılan 41 kişiyi tek tek belirleyip 36 araca 13 bin 851 lira idari para cezası uyguladı.Olay, 30 Haziran gecesi Antalya'nın Kepez ilçe sınırları içinde yaşandı. Asker uğurlamak için konvoy oluşturan onlarca araç, önce kent merkezinde ana yolu kesip araçlardan inip eğlenirken, bu arada silah sesleri duyuldu. Gençlerden bazılarının silahla havaya ateş ettiği anlar cep telefonları tarafından kaydedildi. Ardından yine farklı bir asker uğurlama konvoyu da kentin farklı bir noktasında bu defa alt geçitte yolu kapatıp araçlardan inerek eğlenmeye devam etti. Bu sırada yine kapalı alan olmasına rağmen gençlerin tabancalarını çıkarıp havaya ateş ettikleri anlar cep telefonuyla görüntülenmişti.