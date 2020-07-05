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Rektör Ünal’dan 3 fakülte müjdesi

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Rektör Ünal’dan 3 fakülte müjdesi
AKDENIZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat'ta yapımı devam eden Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında çalışmaları inceledi. Manavgat MATSO Turizm Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı (MAYÖV) Başkanı Muammer Güneş, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları (MASİAD) Başkanı Mücahit Tatar, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, akademik personel ve diğer yetkililerin eşlik ettiği rektör Mustafa Ünal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Ünal, "Manavgat'ta kurulmak üzere 3'ncü fakülte başvurumuzu yaptık, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi. İnşallah onay geldikten sonra o fakültenin de kurulum işlemlerine başlayacağız" dedi.
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Rektör Ünal’dan 3 fakülte müjdesi
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