Rektör Ünal’dan 3 fakülte müjdesi

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat'ta yapımı devam eden Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında çalışmaları inceledi. Manavgat MATSO Turizm Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı (MAYÖV) Başkanı Muammer Güneş, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları (MASİAD) Başkanı Mücahit Tatar, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, akademik personel ve diğer yetkililerin eşlik ettiği rektör Mustafa Ünal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Ünal, "Manavgat'ta kurulmak üzere 3'ncü fakülte başvurumuzu yaptık, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi. İnşallah onay geldikten sonra o fakültenin de kurulum işlemlerine başlayacağız" dedi.