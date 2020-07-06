AK Partili Minta kira almayacak

SALGIN döneminde zor bir süreç yaşayan esnafa bir destek de AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta'dan geldi. Kemer'in yerlisi olan ve çok sayıda kiracısı bulunan Minta, 2020 yılında kiracılarından kira almayacağını açıkladı. Kemer Esnafları Derneği'ni (KESDER) ziyaret eden Minta'nın açıklaması esnafı sevindirdi. Minta, "Koronavirüs nedeniyle dükkanlarını dahi açamayan esnaflarımızın yanında olmalıyız" dedi.KESDER Başkanı Abdullah Çilengir ise kararın diğer mülk sahiplerine örnek olması gerektiğini söyledi. Koronavirüsten en çok Kemerli esnafın etkilendiğini belirten Çilengir, "Başta Kemer Belediyesi olmak üzere Kemer'deki tüm mülk sahipleri tek geçim kaynağı turizm olan esnaf arkadaşlarımızın kiralarında indirim yapmalıdır. Aksi halde çok sayıda esnafımız iflasını açıklamanın eşiğine gelmiştir" ifadelerini kullandı.