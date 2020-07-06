Alanyaspor 4 köşe

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik net skorla geçti.Öte yandan ilk yarıda Alanyasporlu Welinton De Souza penaltı kararıyla biten pozisyon sonrası gördüğü sarı kartla Çarşamba günü Alanya'da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.Maçta yıldızlaşan isimlerin başında Fabrice N'Sakala geldi. Transfer haberlerinde adı en sık geçen N'Sakala, ilk iki golün asistini yaparak, galibiyette önemli bir rol oynadı. Bir diğer önemli performansa imza atan isim ise kaleci Jose Marafona oldu. 44'üncü dakikada penaltı kurtaran başarılı file bekçisi adeta kalesinde devleşti. Turuncu yeşilli takımın golcü ismi Papiss Cisse ise takımının ilk golüne imza atarak kulüp tarihine yeni bir sayfa daha ekledi.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hedeflerinin ilk 5'in içerisinde yer almak olduğunu vurguladı. Erol Bulut, "Sezon başında iki hedefimiz vardı. Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak. Kupada finaldeyiz. Ligde de iyi gidiyoruz.Önümüzde oynanacak birkaç maç var. Kazanabilme adına her şeyi yapacağız. Zaten sahada futbolcularım bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.İlk yarı oynanan futboldan memnun olmadığının altını çizen Erol Bulut, "Pozisyonları değerlendirdik. Nitekim maçı 4-1 kazandık. İkinci yarı performansından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.