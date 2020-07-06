Alanyaspor 4 köşe

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik net skorla geçti. Oynadığı iyi oyunla rakiplerine gözdağı veren Alanyaspor bu sonuçla puanını 48'e çıkarırken maç fazlasıyla 6'ncı sıraya yerleşti.
Öte yandan ilk yarıda Alanyasporlu Welinton De Souza penaltı kararıyla biten pozisyon sonrası gördüğü sarı kartla Çarşamba günü Alanya'da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
TARİHE YENİ SAYFA
Maçta yıldızlaşan isimlerin başında Fabrice N'Sakala geldi. Transfer haberlerinde adı en sık geçen N'Sakala, ilk iki golün asistini yaparak, galibiyette önemli bir rol oynadı. Bir diğer önemli performansa imza atan isim ise kaleci Jose Marafona oldu. 44'üncü dakikada penaltı kurtaran başarılı file bekçisi adeta kalesinde devleşti. Turuncu yeşilli takımın golcü ismi Papiss Cisse ise takımının ilk golüne imza atarak kulüp tarihine yeni bir sayfa daha ekledi. Geçen hafta attığı 2 golle 35 gole ulaşarak takımın en golcü oyuncusu unvanına sahip olan Cisse, bu rekorunu 36 gole taşıdı. Cisse ayrıca Süper Lig'de gol sayısını 20'ye çıkartarak gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u da yakaladı.
SONUNA KADAR DENEYECEĞİZ
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hedeflerinin ilk 5'in içerisinde yer almak olduğunu vurguladı. Erol Bulut, "Sezon başında iki hedefimiz vardı. Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak. Kupada finaldeyiz. Ligde de iyi gidiyoruz. İlk 6'nın içerisindeyiz. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Bunu sonuna kadar deneyeceğiz.
Önümüzde oynanacak birkaç maç var. Kazanabilme adına her şeyi yapacağız. Zaten sahada futbolcularım bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
İLK YARI ELEŞTİRİSİ
İlk yarı oynanan futboldan memnun olmadığının altını çizen Erol Bulut, "İlk yarıda rakip penaltıdan öne geçmiş olsaydı bizim için daha zor olacaktı. Belki maçı alabilecektik ama çok daha zor olacaktı. İkinci yarı daha gayret gösterip mücadele ettik.
Pozisyonları değerlendirdik. Nitekim maçı 4-1 kazandık. İkinci yarı performansından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.