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İsimleri kalıcı eserlerde yaşatılacak

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
İsimleri kalıcı eserlerde yaşatılacak
ANTALYA Kepez Belediyesi, Antalya'ya hizmet etmiş siyasetçilerin ve şehitlerin hatıralarını, isimlerini kalıcı eserlere vererek yaşatmaya devam ediyor. Kepez Belediye Meclisi, yaptıkları hizmetlerin unutulmaması için eski Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe, Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın isimlerini caddelere verdi.

OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
Kepez Belediye Meclisi'nde, isim önergeleri, oy birliği ile kabul edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Antalyalı Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın aziz hatırasının Antalya manzarasına hâkim Masa Dağı eteklerinde yer alan caddeye verildiğini belirterek, "28 Şubat'ta şehit düşen hemşehrimiz Turgut Burkay Korkmaz kardeşimizin adı, artık Kepez'de yaşayacak. Meclis üyelerimize çok teşekkürler" ifadesini kullandı.
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İsimleri kalıcı eserlerde yaşatılacak
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