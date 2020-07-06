İsimleri kalıcı eserlerde yaşatılacak

ANTALYA Kepez Belediyesi, Antalya'ya hizmet etmiş siyasetçilerin ve şehitlerin hatıralarını, isimlerini kalıcı eserlere vererek yaşatmaya devam ediyor. Kepez Belediye Meclisi, yaptıkları hizmetlerin unutulmaması için eski Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe, Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın isimlerini caddelere verdi.Kepez Belediye Meclisi'nde, isim önergeleri, oy birliği ile kabul edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Antalyalı Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın aziz hatırasının Antalya manzarasına hâkim Masa Dağı eteklerinde yer alan caddeye verildiğini belirterek, "28 Şubat'ta şehit düşen hemşehrimiz Turgut Burkay Korkmaz kardeşimizin adı, artık Kepez'de yaşayacak. Meclis üyelerimize çok teşekkürler" ifadesini kullandı.