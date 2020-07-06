Sular durulmuyor

YOLSUZLUK iddialarıyla sarsılan CHP'li Kumluca Belediyesi'nde faaliyet raporuna meclis üyelerinin ret oyu vermesinin yankıları sürüyor. 16 meclis üyesinin ret, 3 meclis üyesinin ise çekimser oy kullanmasına neden olan Denetim Komisyonu raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. En tartışmalı konu belediyenin ihalesiz doğrudan yaptığı alımlar oldu. Raporu mecliste Mali Hizmetler Müdürü Kazım Turkay okudu. Turkay, belediyenin 58 milyon liralık bütçesinin 19 milyon 988 bin lirası mal ve hizmet alımı olduğunu açıkladı.Kanuna göre belediyelerin doğrudan yaptığı alımların mal ve hizmet alımları için öngörülen ödenek tutarının yüzde 10'unu geçemeyeceğini hatırlatan Turkay, buna karşın belediyenin 11 milyon 538 bin lira TL'lik alımı ihalesiz yaptığını vurguladı. Turkay, belediyenin açık ihale usulüyle yapılması gereken ihtiyaçları, parasal tutarın altında kalacak şekilde kalem ve gruplara bölerek yaptığını komisyonun tespit ettiğini söyledi. Turkay, bu tip alımlarda faturaların da aynı gün kesildiğini ve fatura numaralarının bile sıralı olduğunu kaydetti.Turkay bu konuyla ilgili detayları da paylaştı. Buna göre belediye 20'inci Tarım ve Seracılık Festivali'nde konserler için 955 bin lira ödeme yaptı. Bu tutarın ne kadarının sanatçılara, ne kadarı ise ışık ve ses tesisatı için harcandığı da gizli kaldı. Aynı festival için ayrıca 231 bin liralık afiş ve branda alımı yapıldı. Böylece festival için doğrudan yapılan alım tutarı 1 milyon 186 bin lirayı buldu. Tepki toplayan bir diğer ihalesiz alım ise belediye lojmanında yapılan 520 bin liralık tadilat oldu. Bayrak direği alımı ise yine doğrudan alım yöntemiyle montaj ve nakliye hariç 106 bin liraya mal oldu. Diğer taraftan belediyenin motosiklet alımları için 266 bin lira, 13 araç alımı için 964 bin liralık doğrudan alım yapıldığı da raporda yer aldı.