Taşıma değil ağaç katliamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem 3'üncü etap yol çalışması sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıptopu Caddesi'ndeki arokarya cinsi ağaçları taşıma şekli tepki çekti. Belediye ekipleri önce ağaçların tepelerini budarken, ardından da kökleri çıkartmak için çevresini makine ile açmadan ağaçları çekti.Bölge halkı ve çevreciler ağaçların adeta köklenmesine tepki gösterdi. Konu sosyal medyada geniş yankı buldu. Konunun uzmanları, "Gelişi güzel yapılan bu ağaç taşıma değil ağaç katliamıdır. Bu ağaçların tamamı dikildiği alanda kuruyacak" yorumlarında bulundu. Katliamı aratmayan ağaçların sökme işlemlerini arkasından geriye kalan manzara herkesin içini burktu.Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasına sert tepki gösterdi. Bu ağaçların özenle taşınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Neyişçi, "Sökmeden önce hepsinin tepelerini kestiler. Çevrelerini açmadan makine ile çekip çıkardılar. Çevresi açılıp yumuşatılmadan çekip çıkarmayla gövde ile birlikte ne kadar kök gelebilir? Gelen kökle, köklere oranla büyük gövdeli olan ağaç bu sıcakkurak mevsimde yaşayabilir mi" diyerek yaşanan manzaraya dikkat çekti.